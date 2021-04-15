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20:09 15.04.2021

Российские катера в Азовском море ночью пытались препятствовать нести боевое дежурство катерам ВСУ - ВМС

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Российские катера в Азовском море ночью пытались препятствовать нести боевое дежурство катерам ВСУ - ВМС

Катера Федеральной службы безопасности РФ в ночь на четверг безуспешно попытались воспрепятствовать действиям лодочной группы Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины, которая несла боевое дежурство в Азовском море, сообщает служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ.

"Россия продолжает нарушать нормы международного морского права. Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку воспрепятствовать правомерным действиям лодочной группы ВМС ВС Украины, несущей боевое дежурство. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного плавания, катерно-тактическая группа ВМС Украины продолжала выполнять поставленные перед ней задачи", - говорится в сообщении.

В ВМС подчеркнули, что украинские моряки и дальше будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами международного морского права.

В свою очередь, консультант в Институте законодательства Верховной Рады Борис Бабин уточнил, что РФ перекрыла Керченский пролив для военных и государственных судов Украины и третьих стран, в том числе судов ВМС и морской охраны Украины.

"РФ пока не перекрывает пролив для коммерческого судоходства. Но при этом она официально противоправно перекрыла, прибрежным предупреждением департамента картографии Минобороны 152/21, с 24 апреля по октябрь 2021 года пролив для иностранных военных и государственных судов, следующих из Азова и в Азов. То есть это ВМС и морская охрана Украины, а также гидрография, таможенники, рыбоохрана (эта часть более теоретически, потому что такие суда там давно не появлялись) и так далее. Так же "запрет" касается любой третьей страны", - написал он в Facebook.

По словам Бабина, РФ тем самым грубо нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и российско-украинский договор 2003 года об использовании Азовского моря.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с объявлением РФ о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений, и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря.

В ведомстве призвали международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

В заявлении отмечается, что на фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, РФ пошла на усиление эскалации в море.

 

 

 

Теги: #рф #азовское_море #катера
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