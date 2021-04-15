Зеленский выступает за интенсивное развитие туризма между Украиной и Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности интенсивного развития туризма между Украиной и Турцией.

"Очень важно, что мы с ним (Эрдоганом – ИФ) говорим про особенные условия для украинского и турецкого туриста, гражданина. Говорили о том, что нужно действительно увеличивать уровень туризма для украинцев и граждан Турции. Это очень важно. Я думаю, что особенно сейчас мы должны поддерживать друг друга", - заявил Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны в четверг.

"Эрдоган поддерживает нашу независимость, наш суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что будет ограничивать туристов или туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их дело. А я думаю, что нужно, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию", - добавил Зеленский.

Также, по словам Зеленского, в ходе встречи с Эрдоганом в Турции 10 апреля "между Украиной и Турцией был подписан ряд важных документов, но куда более важна поддержка украинского суверенитета".

"Но самое главное сегодня, когда мы говорим о геополитическом вопросе, вопросе спокойствия в Украине и поддержке наших партнеров, то важно, что президент Эрдоган поддерживает Украину, поддерживает наши временно оккупированные территории, поддерживает Крым. Важно, что он поддерживает нашу позицию: не признает аннексию Крыма", - подчеркнул глава государства.