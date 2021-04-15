События

19:39 15.04.2021

Украине важна поддержка Литвы, Латвии и Эстонии– Разумков

2 мин читать
Украине важна поддержка Литвы, Латвии и Эстонии– Разумков

Украине важна постоянная поддержка Литвы, Латвии и Эстонии в условиях эскалации ситуации на Донбассе, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады в четверг, на встрече с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичсом, министром иностранных дел Литовской Республики Габриелюс Ландбергис и министром иностранных дел Эстонии Евы-Марии Лийметс спикер украинского парламента подчеркнул, что Украина благодарна странам Балтии за постоянную поддержку в условиях продолжающейся агрессии.

"Вы хорошо знаете ситуацию, которая развивается на границах нашего государства. Для нас важна общая позиция на международных площадках, в частности, ПАСЕ и Балтик плюс. Так же важна единая позиция по санкционному давлению на РФ", – сказал Разумков.

Спикер также выразил благодарность странам Балтии за существенную гуманитарную, финансовую и техническую помощь, оказываемую Украине, и отметил программы, в рамках которых происходила реабилитация раненых в зоне конфликта украинских военнослужащих.

"Я понимаю, что сегодня проекты частично приостановлены, поскольку мы все находимся в условиях ковида, но уверен, что вскоре сможем их дальше внедрять", – отметил Разумков.

Кроме того, стороны обсудили вопросы интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. По словам председателя парламента, для Украины это не только общее видение настоящего, но и позиция, которая закреплена в Конституции. "Это тот выбор, который сделал украинский народ еще в 2013-2014 году, и фактически это тот выбор, за который мы продолжаем платить большую цену, потому что почти каждый день мы получаем печальные известия с фронта", – сказал он.

В ходе встречи также обсуждался вопрос о продлении реформ в Украине. Председатель ВР отметил, что реформы в Украине происходят не так быстро, как хотелось бы, и это обусловлено различными факторами, в частности, и пандемией коронавируса и обострением ситуации на востоке страны.

Отдельно стороны обсудили вопросы строительства газопровода "Северный поток–2". Как отметил председатель парламента, Украина есть и остается надежным транзитером, а "Северный поток-2" для РФ – это не экономический проект, а политический. "Украина и балтийские страны понимают и имеют общую позицию по этому вопросу, причем не только на двустороннем уровне, а и на различных международных площадках, на которых мы являемся единым голосом в этом плане", – резюмировал Разумков.

Ринкевичс, Ландбергис и Лийметс выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в условиях агрессии на востоке страны, а также ее европейских и евроатлантических устремлений.

Теги: #украина #спикер #балтия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:10 15.04.2021
Рада на полгода продлила льготное растаможивание авто на еврономерах

Рада на полгода продлила льготное растаможивание авто на еврономерах

19:00 15.04.2021
Основным пунктом видеоконференции глав МИД стран ЕС 19 апреля будет Украина - проект повестки

Основным пунктом видеоконференции глав МИД стран ЕС 19 апреля будет Украина - проект повестки

18:10 15.04.2021
Председатель Евросовета: ЕС безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Председатель Евросовета: ЕС безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

15:50 15.04.2021
ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

14:37 15.04.2021
В Украине заявлены к открытию 28 торговых центров в 2021-2023гг

В Украине заявлены к открытию 28 торговых центров в 2021-2023гг

13:11 15.04.2021
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заверили Украину в поддержке на пути реформ и интеграции в ЕС и НАТО

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заверили Украину в поддержке на пути реформ и интеграции в ЕС и НАТО

11:06 15.04.2021
В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

08:27 15.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

07:50 15.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:03 15.04.2021
В Нидерландах возобновляются предварительные слушания в деле о сбитом МН17

В Нидерландах возобновляются предварительные слушания в деле о сбитом МН17

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Моршине в пятницу стартует коллективная вакцинация жителей

Российские катера в Азовском море ночью пытались препятствовать нести боевое дежурство катерам ВСУ - ВМС

СНБО продолжит вводить санкции в отношении контрабандистов, на очереди 12 физических и юридических лиц - Зеленский

Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА - указ

Зеленский расценивает предстоящее общение с Макроном и Меркель как подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Моршине в пятницу стартует коллективная вакцинация жителей

Зеленский выступает за интенсивное развитие туризма между Украиной и Турцией

Зеленский уволил Головатого с поста члена Венецианской комиссии - указ

Минфин Украины вернет выделенные на закупку вакцин средства – Степанов

Российские катера в Азовском море ночью пытались препятствовать нести боевое дежурство катерам ВСУ - ВМС

В Украине разрешили отцам брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет – закон

США по силам остановить строительство "Северного потока 2", уверен сенатор Круз

СНБО продолжит вводить санкции в отношении контрабандистов, на очереди 12 физических и юридических лиц - Зеленский

В Украине учредили премию имени Бориса Патона – закон

Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА - указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА