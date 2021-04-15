Украине важна поддержка Литвы, Латвии и Эстонии– Разумков

Украине важна постоянная поддержка Литвы, Латвии и Эстонии в условиях эскалации ситуации на Донбассе, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады в четверг, на встрече с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичсом, министром иностранных дел Литовской Республики Габриелюс Ландбергис и министром иностранных дел Эстонии Евы-Марии Лийметс спикер украинского парламента подчеркнул, что Украина благодарна странам Балтии за постоянную поддержку в условиях продолжающейся агрессии.

"Вы хорошо знаете ситуацию, которая развивается на границах нашего государства. Для нас важна общая позиция на международных площадках, в частности, ПАСЕ и Балтик плюс. Так же важна единая позиция по санкционному давлению на РФ", – сказал Разумков.

Спикер также выразил благодарность странам Балтии за существенную гуманитарную, финансовую и техническую помощь, оказываемую Украине, и отметил программы, в рамках которых происходила реабилитация раненых в зоне конфликта украинских военнослужащих.

"Я понимаю, что сегодня проекты частично приостановлены, поскольку мы все находимся в условиях ковида, но уверен, что вскоре сможем их дальше внедрять", – отметил Разумков.

Кроме того, стороны обсудили вопросы интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО. По словам председателя парламента, для Украины это не только общее видение настоящего, но и позиция, которая закреплена в Конституции. "Это тот выбор, который сделал украинский народ еще в 2013-2014 году, и фактически это тот выбор, за который мы продолжаем платить большую цену, потому что почти каждый день мы получаем печальные известия с фронта", – сказал он.

В ходе встречи также обсуждался вопрос о продлении реформ в Украине. Председатель ВР отметил, что реформы в Украине происходят не так быстро, как хотелось бы, и это обусловлено различными факторами, в частности, и пандемией коронавируса и обострением ситуации на востоке страны.

Отдельно стороны обсудили вопросы строительства газопровода "Северный поток–2". Как отметил председатель парламента, Украина есть и остается надежным транзитером, а "Северный поток-2" для РФ – это не экономический проект, а политический. "Украина и балтийские страны понимают и имеют общую позицию по этому вопросу, причем не только на двустороннем уровне, а и на различных международных площадках, на которых мы являемся единым голосом в этом плане", – резюмировал Разумков.

Ринкевичс, Ландбергис и Лийметс выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в условиях агрессии на востоке страны, а также ее европейских и евроатлантических устремлений.