События

19:00 15.04.2021

Основным пунктом видеоконференции глав МИД стран ЕС 19 апреля будет Украина - проект повестки

1 мин читать
Основным пунктом видеоконференции глав МИД стран ЕС 19 апреля будет Украина - проект повестки

Украина и ситуация вокруг нее станут центральным вопросом неформальной видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, следует из опубликованного в Брюсселе проекта повестки дня совещания.

Помимо внутренней дискуссии об Украине состоится также неформальный обмен мнениями с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщается в документе.

В основную часть повестки виртуального Совета ЕС по иностранным делам входит также ситуация в Эфиопии.

Помимо этого, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет краткий обзор актуальных событий международной политики.

В частности, ожидаются сообщения о последнем развитии событий в Грузии, Индии, Мьянме и Мозамбике.

Теги: #ес #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:10 15.04.2021
Председатель Евросовета: ЕС безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Председатель Евросовета: ЕС безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

17:02 15.04.2021
ЕС поддержал санкции США против РФ

ЕС поддержал санкции США против РФ

15:50 15.04.2021
ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

ЕС тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины - председатель Евросовета

14:37 15.04.2021
В Украине заявлены к открытию 28 торговых центров в 2021-2023гг

В Украине заявлены к открытию 28 торговых центров в 2021-2023гг

13:11 15.04.2021
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заверили Украину в поддержке на пути реформ и интеграции в ЕС и НАТО

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии заверили Украину в поддержке на пути реформ и интеграции в ЕС и НАТО

11:06 15.04.2021
В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

В МИД Франции не считают серьезной перспективу вступления Украины в ЕС

08:27 15.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

07:50 15.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:03 15.04.2021
В Нидерландах возобновляются предварительные слушания в деле о сбитом МН17

В Нидерландах возобновляются предварительные слушания в деле о сбитом МН17

05:56 15.04.2021
На Буковине выявлено 252 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 252 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА - указ

Зеленский расценивает предстоящее общение с Макроном и Меркель как подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки"

Ситуация на Донбассе контролируемая, этот вопрос был приоритетным на заседании СНБО - Зеленский

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА - указ

Зеленский расценивает предстоящее общение с Макроном и Меркель как подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки"

Ситуация на Донбассе контролируемая, этот вопрос был приоритетным на заседании СНБО - Зеленский

Вакцина Pfizer, которая поступит через механизм Covax, не будет проходить лабораторный контроль – Степанов

Сенатор призвал дополнить санкции США против РФ мерами против "Северного потока 2"

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Зеленский подписал закон о легализации е-паспортов

Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

Байден объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России

МИД Украины протестует в связи с ограничением РФ свободы судоходства в Черном море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА