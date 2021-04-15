Основным пунктом видеоконференции глав МИД стран ЕС 19 апреля будет Украина - проект повестки

Украина и ситуация вокруг нее станут центральным вопросом неформальной видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, следует из опубликованного в Брюсселе проекта повестки дня совещания.

Помимо внутренней дискуссии об Украине состоится также неформальный обмен мнениями с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщается в документе.

В основную часть повестки виртуального Совета ЕС по иностранным делам входит также ситуация в Эфиопии.

Помимо этого, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет краткий обзор актуальных событий международной политики.

В частности, ожидаются сообщения о последнем развитии событий в Грузии, Индии, Мьянме и Мозамбике.