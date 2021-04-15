События

17:51 15.04.2021

Байден объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России

1 мин читать
Байден объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России

Президент США Джо Байден объявил о введении режима ЧС в связи со "вредоносными действиями" России, говорится в опубликованном в четверг Белым домом документе.

"Я, президент США Джо Байден, считаю, что указанная вредоносная деятельность властей России, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и честных выборов в США, представляют необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономики США", - говорится в указе президента США.

"Поэтому я объявляю национальный режим ЧС, чтобы справиться с этой угрозой", - отмечается в нем.

В США введение подобных режимов ЧС позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС, если он посчитает это необходимым, может Конгресс.

В настоящее время в США действуют более 30 подобных режимов ЧС.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

Теги: #сша #байден #чс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 15.04.2021
Вашингтон ввел санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ

Вашингтон ввел санкции против 25 российских компаний и 15 граждан РФ

17:26 15.04.2021
Байден заявил, что ряд действий РФ представляют угрозу для безопасности США - письмо президента Конгрессу

Байден заявил, что ряд действий РФ представляют угрозу для безопасности США - письмо президента Конгрессу

15:42 15.04.2021
США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

США запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевого госдолга РФ с 14 июня

15:38 15.04.2021
Минфин США внес в "черный список" 6 российских IT-компаний, поддерживавших киберактивность разведки РФ - Белый дом

Минфин США внес в "черный список" 6 российских IT-компаний, поддерживавших киберактивность разведки РФ - Белый дом

15:26 15.04.2021
США объявили о новых санкциях против 32 юрлиц и физлиц из РФ за вмешательство в выборы

США объявили о новых санкциях против 32 юрлиц и физлиц из РФ за вмешательство в выборы

15:25 15.04.2021
США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России

10:46 15.04.2021
США собираются выслать дипломатов из РФ Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет месяц для выезда из страны - CNN

США собираются выслать дипломатов из РФ Вашингтона и Нью-Йорка, у них будет месяц для выезда из страны - CNN

10:36 15.04.2021
Белый дом готовит меры против РФ в координации с европейскими союзниками - CNN

Белый дом готовит меры против РФ в координации с европейскими союзниками - CNN

09:52 15.04.2021
США отменили перемещение двух военных кораблей в Черное море - СМИ

США отменили перемещение двух военных кораблей в Черное море - СМИ

09:02 15.04.2021
США готовят новый пакет санкций против России - Bloomberg

США готовят новый пакет санкций против России - Bloomberg

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины протестует в связи с ограничением РФ свободы судоходства в Черном море

В НАТО поддержали антироссийские шаги США "в ответ на дестабилизирующую деятельность" РФ

США объявили о новых санкциях против 32 юрлиц и физлиц из РФ за вмешательство в выборы

США ввели новые санкции против России

Украинский суд наложил арест на 12 российских самолетов, осуществлявших перелеты в оккупированный Крым

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины протестует в связи с ограничением РФ свободы судоходства в Черном море

В Киеве с 15 апреля разрешается монтаж летних площадок в кафе – КГГА

В НАТО поддержали антироссийские шаги США "в ответ на дестабилизирующую деятельность" РФ

В Раду пока не поступали предложения от президента или правительства относительно законопроекта о расширении списка лиц, против которых можно вводить санкции – Разумков

Пять грузовиков везут в ОРДЛО гумпомощь от УВКБ ООН

Украина остается под влиянием циклона: 17-19 апреля дожди, туманы, облачность

Языковой омбудсмен просит Закарпатскую ОГА проверить информацию о возможном отказе принять в детсад ребенка из-за якобы незнания его родителями венгерского языка

Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

Компания возвращает 5-дневную рабочую неделю, командировочные для работников увеличены на 25% - и.о. главы УЗ Юрик

СНБО не просил материалы по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти - глава ВСК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА