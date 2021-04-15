Компания возвращает 5-дневную рабочую неделю, командировочные для работников увеличены на 25% - и.о. главы УЗ Юрик

С четверга, 15 апреля, Укрзализныця возвращает 5-дневную рабочую неделю для всех железнодорожников. Также восстанавливаются социальные выплаты, приостановленные в период коронакризиса, и увеличиваются командировочные для работников компании. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци со ссылкой на слова главы правления компании Ивана Юрика.

"Нам постепенно удается стабилизировать работу компании. В частности, улучшен ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем - финансовых поступлений. Это дало нам возможность, как и обещали, восстановить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", - заявил Юрик.

По его словам, с апреля размер командировочных для работников компании увеличен с 200 грн до 250 грн. Эта инициатива коснется около 57 тыс. железнодорожников.

Как ранее сообщалось, с 1 июня этого года Укрзализныця планирует увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады для работников компании, оклады которых сейчас меньше 30 тыс. грн. Соответствующие договоренности закреплены в совместном решении о сотрудничестве и взаимопонимании, которое подписали и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик и лидер Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.

Напомним, режим 4-дневной рабочей недели в Укрзализныце был введен в рамках программы антикризисных мер, нацеленных на преодоление вызовов, стоящих перед компанией в результате пандемии коронавируса.