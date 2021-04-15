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13:16 15.04.2021

Грау: число нарушений режима прекращения огня на Донбассе достигло пика, осложнена работа наблюдателей ОБСЕ

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Грау: число нарушений режима прекращения огня на Донбассе достигло пика, осложнена работа наблюдателей ОБСЕ

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу посол Хайди Грау заявила о резком росте нарушений режима прекращения огня, а также увеличении случаев препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ, что осложняет выполнение мандата миссией в течение последних двух недель.

«Заседания ТКГ и ее рабочих групп состоялись на фоне возросшего числа нарушений режима прекращения огня. По данным СММ, число нарушений, зафиксированных в течение последних двух недель, достигло самого высокого уровня в этом году и было в три раза выше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Это негативно сказывается и на нашей работе», - сообщается в заявлении Грау для печати по итогам заседания ТКГ на уровне глав делегаций 14 апреля.

По её словам, «в течение последних двух недель также значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения её мандата». «Девять из десяти полетов БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергаются воздействию радиоэлектронных помех», - сообщает Грау.

Она также отметила, что «дискуссия относительно Координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня будет продолжена на будущих заседаниях рабочей группы по безопасности». «Однако стоит отметить, что эффективная имплементация данного механизма будет возможна только при наличии политической воли значительно сократить число нарушений режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения», - добавила специальный представитель СММ ОБСЕ.

Она также сообщила о том, что «в обсуждениях участников заседания политической рабочей группы снова преобладали процедурные вопросы, которые воспрепятствовали продвижению относительно разработки плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями по поручению ТКГ».

По словам Грау, «в гуманитарной рабочей группы стороны обсуждали устранение препятствий для одновременного открытия новых пунктов пропуска вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области, а также вопросы, связанные с взаимным освобождением и обменом лиц, удерживаемых в связи с конфликтом».

В центре внимания заседания экономической рабочей группы были вопросы обеспечения выплат пенсий маломобильным гражданам, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины.

Кроме того, обсуждались актуальные темы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, вопросы экологии и обеспечения мобильной связи в ОРДЛО.

 

Теги: #ткг #оос #донбасс #обсе #грау
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