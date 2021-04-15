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07:50 15.04.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим прекращения огня не нарушали, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 15 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 14 апреля, российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник совершил обстрел позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Пески - из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Невельское противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое - из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Майорское враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

 

Теги: #оос #сводка #украина
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