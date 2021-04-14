Все члены НАТО обеспокоенны наращиванием военного присутствия РФ вблизи Украины и требуют деэскалации - Блинкен

Все члены НАТО обеспокоенны наращиванием военного присутствия РФ вблизи границ Украины и требуют деэскалации, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы также провели некоторое время сегодня, обсуждая глубокое беспокойство, которое разделяют союзники, относительно России и ее действий на границах Украины - самую большую концентрацию войск там с 2014 года. Для меня было поразительно, что на встрече Североатлантического совета - все 30 из нас выразили обеспокоенность и приверженность увидеть шаги России по деэскалации напряженности, которую она создает", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе в среду после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО.

Госсекретарь также обратил внимание на продолжающиеся атаки возглавляемых Россией войск на линии соприкосновения на Востоке Украине.

"Тем временем Украина продемонстрировала, по моему мнению, настоящую сдержанность перед лицом российских провокаций. Вот почему мы сосредоточены на этом и почему Альянс обеспокоен и мы объединены в этой обеспокоенности", - указал Блинкен.

В то же время он отметил, что США бы предпочли стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако для этого необходимы открытые линии коммуникации, чтобы быть очень четкими относительно соглашений, политик, возражений относительно действий России.