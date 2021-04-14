Премьер-министр Украины и управляющий директор Всемирного банка обсудили закупку вакцин от COVID-19 и ход реформы в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с управляющим директором Всемирного банка Акселем фон Тротсенбургом, во время которой обсуждалось борьба с COVID-19, закупка вакцин, трансформация угольных регионов и реформы в Украине, сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Премьер-министр Украины отметил, что Всемирный банк является стратегическим и надежным партнером Украины.

"Надеюсь на продолжение конструктивного сотрудничества между Украиной и Всемирным банком. Рассчитываем, что совместно сможем выработать возможные механизмы поддержки Украины в этот тяжелый период", - подчеркнул Шмыгаль

Премьер-министр Украины выразил благодарность Всемирному банку за финансирование проектов, направленных на противодействие пандемии COVID-19, в частности относительно финансирования закупки вакцин.

"Мы приветствуем новый проект Всемирного банка"Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", в рамках которого предусматривается выделение $90 млн на борьбу с пандемией", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что несмотря на пандемию, в Украине продолжают внедряться реформы, которые должны стать основой дальнейшего роста экономики.

"Правительство Украины утвердило около 100 приоритетных инвестиционных проектов на период до 2023 года в энергетике, инфраструктуре, перерабатывающей промышленности, туристической и спортивной сферах. Наше государство нуждается в долгосрочных программ сотрудничества и инвестициях", - подытожил Шмыгаль.

Аксель фон Тротсенбург сообщил о готовности команды Всемирного банка предоставлять Украине консультативную и финансовую поддержку в рамках приоритетных для правительства проектов.