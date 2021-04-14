Арестович: ТКГ приняла решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата пока не определена

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу заявил, что в результате переговоров ТКГ 14 апреля на уровне глав делегаций сторонами было принято решение о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дата которого пока не согласована ОБСЕ.

"Созываем внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Его задача разработать и определить механизм дополнительного контроля за нарушениями режима прекращения огня. Подгруппа по безопасности должна выработать общую позицию, которая будет обсуждаться на следующем заседании 28 апреля", - заявил Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" по итогам переговоров ТКГ.

По его словам, "украинская делегация уже отправила соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, дату должно согласовать ОБСЕ".

Как сообщалось, в марте на Донбассе погибли 10 военнослужащих Вооружённых сил Украины, в частности 26 марта - четверо бойцов погибли и ещё двое получили ранение в результате снайперского обстрела со стороны российских наемников в районе населённого пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области.

Украинская делегация в ТКГ неоднократно созывала внеочередные заседания Трёхсторонней контактной группы в связи с эскалацией на Донбассе. В рамках предыдущего, которое состоялось 7 апреля, стороны переговоров согласились подтвердить свою приверженность необходимости соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, однако документально также её не зафиксировали. Причиной стало нежелание России и ОРДЛО повторно подтверждать приверженность согласованным 22 июля 2020 года в ТКГ мерам по соблюдению режима тишины.