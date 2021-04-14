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18:51 14.04.2021

Глав МИД и СВР вызывают в Раду из-за похищения судьи Чауса в Молдове – Парубий

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Глав МИД и СВР вызывают в Раду из-за похищения судьи Чауса в Молдове – Парубий

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка для дачи объяснений относительно похищении в Молдове судьи Николая Чауса.

"Мы договорились, что на следующее заседание комитета будут приглашены и Контратюк, и Кулеба, которые по этому поводу должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы", – заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий после заседания комитета.

Он подчеркнул, что этот скандал, который разворачивается в средствах массовой информации, может повлиять на двухсторонние отношения Украины и Молдовы, "если незаконные действия украинских спецслужб в дружественной Молдове имели место".

Кроме того, Парубий отметил, что похищение судьи украинскими спецслужбами также может осложнить проведение судебных действий в отношении Чауса, если "он незаконно попал на территорию Украины".

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в понедельник возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи.

Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию.

В украинских СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники ГУР, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".

Парламент Молдовы создал в пятницу комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения Чауса.

Чаус – бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками.

Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках.

Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища.

Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Украине ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Теги: #похищение #чаус
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