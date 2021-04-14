Создатель крупной финансовой пирамиды Мэдофф умер в тюрьме

Финансист Бернард Мэдофф, создавший крупнейшую финансовую пирамиду, скончался в тюрьме в американском штате Северная Каролина в возрасте 82 лет, сообщает агентство Associated Press.

Мэдофф умер на 12-м году своего 150-летнего тюремного срока. В прошлом году он через адвоката просил выпустить его из тюрьмы, чтобы умереть дома. Он заявил, что у него последняя стадия почечного заболевания.

Финансист Мэдофф создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду, собравшую более $65 млрд, которая просуществовала около 20 лет - до декабря 2008 года. Жертвами мошенника стали свыше 3 млн человек, включая режиссера Стивена Спилберга, актеров Кевина Бейкона и Киру Седжвик, а также владельцев бейсбольного клуба Нью-Йорк Метс Фреда Уилпона и Саула Каца.

В 2008 году Мэдоффа арестовали, а спустя год он признал себя виновным. Его имущество было конфисковано и распродано для покрытия убытков вкладчиков Madoff Securities.

Американский режиссер Барри Левинсон в 2017 году снял про Мэдоффа фильм "Лжец, Великий и Ужасный", в котором его сыграл Роберт Де Ниро. До этого журналистка Диана Энрикес написала про мошенника книгу.