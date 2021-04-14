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17:16 14.04.2021

Зеленский обсудил развитие "зеленой" металлургии с Лакшми Митталом

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Зеленский обсудил развитие "зеленой" металлургии с Лакшми Митталом

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем совета директоров компании ArcelorMittal Лакшми Митталом, в ходе которой стороны обсудили развитие "зеленой" металлургии и увеличение инвестиций в Украину, с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами.

Как сообщает пресс-служба президента в среду, компания как крупнейший иностранный инвестор в Украине и один из крупнейших производителей стали в мире начнет в нашей стране инвестпрограмму "Стальной миллиард", предусматривающую инвестиции в объеме почти один миллиард долларов в екомодернизацию производства стали в Кривом Роге.

"Инвестиции в украинскую экономику и экологию - это позитивный сигнал для всех инвесторов, которым мы будем оказывать всестороннюю поддержку", - отметил Зеленский.

Он также указал на необходимость скорейшего завершения модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства, которые являются наибольшими загрязнителями. Компания подтвердила готовность завершения этой программы до конца 2023 года.

Во встрече приняли участие первый помощник президента Сергей Шефир, заместители руководителя Офиса президента Игорь Жовква и Юлия Свириденко, директор АО "Гелиос" Ростислав Шурма, генеральный директор ArcelorMittal СНГ Виджай Гоял, генеральный директор ОАО "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобарди.

 

Теги: #зеленский #миттал
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