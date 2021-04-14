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15:27 14.04.2021

В Ровно возобновляется очное обучение школьников средних и старших классов

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В Ровно возобновляется очное обучение школьников средних и старших классов

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Ровно приняла решение о возобновлении учебного процесса в полном объеме в заведениях образования независимо от формы собственности с 19 апреля 2021 года.

"Уже с понедельника ученики 5-11 классов снова вернутся к очному учебному процессу", - сообщает пресс-служба Ровенского городского совета в соцсети Facebook.

Также решение позволяет полностью возобновить учебный процесс в школах эстетического воспитания и заведениях клубного типа.

"Мы получали массовые обращения от родителей о восстановлении очного обучения для старшеклассников, а также от творческих коллективов, которые просят возобновить проведение репетиций. Речь не идет о проведении массовых мероприятий или выступлений, но дети должны восстановить свое обучение. Вместе мы усиливаем контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий и продолжим ежедневный мониторинг в учебных заведениях города", - объяснила заместитель городского головы Ровно Марина Кузмичова.

Ранее в школах Ровно очно обучались только ученики 1-4 классов.

 

Теги: #ровно #учеба #школы
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