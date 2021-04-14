События

14:43 14.04.2021

Литва ищет, как помочь Украине на фоне эскалации со стороны РФ – президент

1 мин читать
Литва ищет, как помочь Украине на фоне эскалации со стороны РФ – президент

Литва ищет способы, как помочь Украине и обеспечить безопасность в регионе на фоне эскалации напряженности на украинских границах со стороны РФ, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Текущая ситуация на восточной границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Литва поддерживает сильный сигнал генсека НАТО и президента США в адрес России - незамедлительная деэскалация ситуации обязательна. Литва ищет меры, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность в регионе", - написал Науседа в Twitter в среду.

Теги: #украина #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 14.04.2021
Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

Блинкен и Столтенберг заявили о важности прекращения переброски РФ своих войск к границам Украины - Госдеп

14:17 14.04.2021
Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение с Германией о финансовом сотрудничестве

13:15 14.04.2021
Украина и Азербайджан рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов Гянджа - Одесса

Украина и Азербайджан рассматривают возможность открытия прямых авиарейсов Гянджа - Одесса

12:06 14.04.2021
Европейское объединение ALDE выступило в поддержку Украины в связи с эскалацией на Донбассе – "Голос"

Европейское объединение ALDE выступило в поддержку Украины в связи с эскалацией на Донбассе – "Голос"

11:14 14.04.2021
Союзники по НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом агрессии РФ

Союзники по НАТО заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом агрессии РФ

00:23 14.04.2021
Боррель обсудил с Блинкеном события вокруг Украины

Боррель обсудил с Блинкеном события вокруг Украины

21:03 13.04.2021
США и Британия заверили в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ

США и Британия заверили в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ

18:27 13.04.2021
Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации РФ

Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне эскалации РФ

13:40 13.04.2021
НАТО поддерживает Украину не только на словах, но и на деле – Столтенберг

НАТО поддерживает Украину не только на словах, но и на деле – Столтенберг

13:14 13.04.2021
У России нет права вето на членство Украины в НАТО – генсек Столтенберг

У России нет права вето на членство Украины в НАТО – генсек Столтенберг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад - Степанов

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

В Киеве за сутки выявлено 1457 случаев COVID-19

Суровый карантин в Киеве продлен до 30 апреля

Законопроект о ликвидации ОАСК предполагает создание Киевского городского окружного админсуда

ПОСЛЕДНЕЕ

Привлеченные к проведению ВНО работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь – ЦОЗ

Кабмин утвердил план реализации Стратегии коммуникации в сфере евроинтеграции на 2021 год

"Метинвест" изменит место строительства здания "Политехники" в Мариуполе в ответ на обращения граждан

ЕС начал переговоры с BioNTech и Pfizer о поставках в 2022-2023 гг. еще 1,8 млрд доз вакцин

В Ровно возобновляется очное обучение школьников средних и старших классов

ВАКС арестовал личное имущество адвокатов, уличенных в получении $100 тыс. взятки для передачи судье ОАСК

В Украине отныне 714 горных населенных пунктов

Эпидемия COVID-19 начинает идти на спад - Степанов

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

Причастный к деятельности в пользу РФ "эксперт" Дудкин выходит из СИЗО под залог 2 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА