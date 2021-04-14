Литва ищет, как помочь Украине на фоне эскалации со стороны РФ – президент

Литва ищет способы, как помочь Украине и обеспечить безопасность в регионе на фоне эскалации напряженности на украинских границах со стороны РФ, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Текущая ситуация на восточной границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Литва поддерживает сильный сигнал генсека НАТО и президента США в адрес России - незамедлительная деэскалация ситуации обязательна. Литва ищет меры, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность в регионе", - написал Науседа в Twitter в среду.