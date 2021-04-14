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12:02 14.04.2021

По материалам контрразведки СБУ с начала года досрочно прекращены полномочия двух иностранных дипломатов

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По материалам контрразведки СБУ с начала года досрочно прекращены полномочия двух иностранных дипломатов

Контрразведчики Службы безопасности Украины задокументировали в первом квартале 2021 года нарушение требований Венской конвенции о консульских сношениях двумя иностранными дипломатами.

Как сообщается на сайте СБУ в среду, полномочия этих двух дипломатов досрочно прекращены.

Также с начала 2021 контрразведчики СБУ разоблачили более 70 фактов государственной измены, шпионажа и участия в деятельности террористических групп и организаций. По материалам украинской контрразведки вступили в законную силу более 30 приговоров суда.

Контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ из числа бывших военных разведчиков, которая действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. "Российские агенты готовили диверсионные операции, собирали информацию о дислокации и перемещения украинских Вооруженных сил, а также намеревались похитить одного из бывших командующих Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

Также с начала года прекращена деятельность организованной группы из состава действующих и бывших чиновников внешнеполитического ведомства Украины, которая доставляла в страны ЕС подакцизные товары, говорится в сообщении. "Чиновники, используя дипломатические привилегии и иммунитет, незаконно перемещали через государственную границу валюту, золото и табачные изделия", - рассказали в СБУ.

В Черниговской области контрразведчики разоблачили группу из бывших и действующих чиновников областного управления Государственной миграционной службы, органов юстиции и регистрации места проживания, представителей Госпогранслужбы и бюро переводов, которые занимались противоправной легализацией иностранцев, наладив механизм оформления фиктивных браков иностранцев с гражданами Украины и признания отцовства.

Также контрразведчики СБУ в Закарпатье заблокировали канал незаконной переправки граждан РФ в страны ЕС, Великобритании и США. "Противоправная схема предусматривала получение гражданства Венгрии на фиктивных основаниях при содействии сотрудников консульств Венгрии в некоторых странах КС", - говорится в сообщении.

Кроме того, контрразведка разоблачила факт хищения военного имущества должностными лицами одной из частей Министерства обороны Украины по заказу представителей коммерческих структур для дальнейшей его реализации на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу, рассказали в спецслужбе.

Теги: #сбу #контрразведка
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