Правоохранители задержали грабителей, укравших $300 тыс. у жительницы Славянска

Правоохранители задержали двух мужчин, которые вечером 12 апреля напали на женщину и мужчину из Славянска на территории базы отдыха "Сосновый бор" в г. Святогорск, сообщает Донецкая областная прокуратура.

"Нанеся обоим телесные повреждения, нападавшие пытались задушить женщину веревкой, после чего отобрали у нее сумку и чемодан, в котором находились документы и денежные средства. После совершенного преступления правонарушители с места преступления скрылись", - указывается в сообщении прокуратуры в соцсети Facebook.

Нападавшие, 40 и 42-летний жители г. Константиновка, присвоили денежные средства в размере $300 тыс.

На данный момент потерпевшие госпитализированы в городскую больницу. Злоумышленники задержаны. Решается вопрос о подозрении и избрании меры пресечения.