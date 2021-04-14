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09:55 14.04.2021

В лист ожидания вакцинации записалось около 450 тыс. украинцев

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В лист ожидания вакцинации записалось около 450 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 449,96 тыс. человек, сообщил замминистра здравоохранения Украины Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"По состоянию на 23:00 13 апреля в лист ожидания вакцинации записалось 449,96 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, больше всего записей осуществляют люди от 21 до 39 лет, меньше всего – категория 80+.

"Наибольшее количество граждан записалось в лист ожидания из Киева – 137,891 тыс. человек", - добавил Кучер.

Теги: #вакцинация #лист #ожидание
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