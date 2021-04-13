В Николаеве за взятку задержан замначальника Госпродпотребслужбы

Во вторник вечером, 13 апреля, в Николаеве задержан замначальника ГУ Госпродпотребслужбы региона, сообщает местное интернет-издание "НОВОСТИ N".

"Поздним вечером во вторник, 13 апреля, на ул. Гражданской в Николаеве полицейские задержали автомобиль Peugeot 301. В автомобиле находился первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области с женой. Полицейские предъявили ему постановление суда о проведении обыска… Задержанный - Вячеслав Бродовский", – говорится в сообщении на сайте издания во вторник вечером.

В информации подчеркивается, что следователь при помощи оперативных сотрудников ГУНП провел на месте задержания следственные действия. У чиновника изъяты 20 тыс. грн и $500.

Уголовное дело Возбуждено по статье 368 (Получение служебным лицом в любом виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах того, кто дает взятки, или в интересах третьего лица любого действия с внедрением предоставленной ей власти или служебного положения) УК Украины.

После завершения всех следственных действий, чиновнику сообщили о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины.