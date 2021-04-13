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21:38 13.04.2021

"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России в конфликте на востоке Украины

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"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России в конфликте на востоке Украины

Партия "Голос" призвала европейское партийное объединение "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) осудить обострения на линии разграничения, спровоцированное Российской Федерацией, сообщила пресс-служба политсилы.

"В то время, когда Россия агрессивно наращивает свои силы на линии разграничения, мы должны действовать. Украина со своей стороны должна готовиться к разным сценариям развития событий, но международная поддержка украинской стороны сейчас очень важна. Безопасность Украины - безопасность всей Европы. Именно поэтому мы считаем, что европейские политические силы должны публично реагировать на угрозу "горячей" войны в Украине. Мы призвали наших коллег из ALDE, которые представлены в Парламентской ассамблее Совета Европы, поддержать мир в Украине и осудить действия России", – цитирует лидера партии "Голос" Киру Рудик во время онлайн-встречи с руководством ALDE сайт партии во вторник вечером.

Отмечается, что на встрече присутствовали вице-президент партийного объединения ALDE Ильхан Куйчук, генеральный секретарь ALDE Джейкоб Мороза-Расмуссен, руководитель политического отдела ALDE Кейт Найманн и старший политический советник ALDE Эндрю Бьоргесс.

Стороны также обсудили эпидемиологическую ситуацию в Украине и Европе, а также дальнейшее тесное взаимодействие "Голоса" с ALDE, направленное на интеграцию украинской политической силы в европейской политическое сообщество.

В политсиле также отметили, что 12 апреля Рудик отдельно встретилась с президентом фракции ALDE в Парламентской ассамблее Совета Европы Жаком Мэром и призвала осудить действия России во время заседания ПАСЕ.

 

Теги: #россия #голос #европа
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