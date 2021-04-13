Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию приоритетных направлений деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ №160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым", опубликован на сайте президента 13 апреля.

"Стратегия утверждается с целью усиления обеспечения соблюдения прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или переселённых с временно оккупированной территорий и проживающих в других регионах Украины, а также содействия восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя", - сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с документом, приоритетными направлениями деятельности представительства президента в Крыму являются направления по формированию и реализации государственной политики по деоккупации Крыма и его безопасной реинтеграции; принятие мер по обеспечению защиты и поддержки граждан Украины, проживающих в Крыму; содействие реализации эффективной информационной политики и противодействия дезинформации и др.

Такая деятельность предусматривает участие представительства в осуществлении мероприятий по разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции Крыма; выработке эффективных механизмов взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, институтами гражданского общества Крыма; мониторинга социально-экономической и политической ситуации, а также подготовки проектов стратегических программных документов по вопросам деоккупации и реинтеграции и др.

Кроме того, отмечается, про представительство президента в АР Крым и городе Севастополе должно осуществлять дополнительную деятельность по реализации инициатив, направленных на поддержку детей и молодежи в Крыму; защите лиц, лишенных личной свободы в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации; развитию эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа, а также принимать участие в мероприятиях международного характера по поддержке Крыма.

В соответствии с указом, реализация стратегии возложена президентом непосредственно на его представительство в Крыму.

В свою очередь, Кабинету министров Украины поручено обеспечить взаимодействие центральных органов исполнительной власти и представительства президента в Крыму по содействию реализации стратегии.

Полный текст стратегии опубликован на сайте главы государства.