События

21:31 13.04.2021

Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

2 мин читать
Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию приоритетных направлений деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ №160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности представительства президента Украины в Автономной Республике Крым", опубликован на сайте президента 13 апреля.

"Стратегия утверждается с целью усиления обеспечения соблюдения прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя или переселённых с временно оккупированной территорий и проживающих в других регионах Украины, а также содействия восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя", - сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с документом, приоритетными направлениями деятельности представительства президента в Крыму являются направления по формированию и реализации государственной политики по деоккупации Крыма и его безопасной реинтеграции; принятие мер по обеспечению защиты и поддержки граждан Украины, проживающих в Крыму; содействие реализации эффективной информационной политики и противодействия дезинформации и др.

Такая деятельность предусматривает участие представительства в осуществлении мероприятий по разработке предложений по формированию и обеспечению реализации государственной политики по деоккупации и реинтеграции Крыма; выработке эффективных механизмов взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, институтами гражданского общества Крыма; мониторинга социально-экономической и политической ситуации, а также подготовки проектов стратегических программных документов по вопросам деоккупации и реинтеграции и др.

Кроме того, отмечается, про представительство президента в АР Крым и городе Севастополе должно осуществлять дополнительную деятельность по реализации инициатив, направленных на поддержку детей и молодежи в Крыму; защите лиц, лишенных личной свободы в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации; развитию эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа, а также принимать участие в мероприятиях международного характера по поддержке Крыма.

В соответствии с указом, реализация стратегии возложена президентом непосредственно на его представительство в Крыму.

В свою очередь, Кабинету министров Украины поручено обеспечить взаимодействие центральных органов исполнительной власти и представительства президента в Крыму по содействию реализации стратегии.

Полный текст стратегии опубликован на сайте главы государства.

Теги: #крым #стратегия #указ #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:16 13.04.2021
Зеленский посетит Францию в пятницу - Le Figaro

Зеленский посетит Францию в пятницу - Le Figaro

16:18 13.04.2021
Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании - Зеленский

Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании - Зеленский

16:02 13.04.2021
В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей"

В Раде зарегистрирован законопроект Зеленского об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей"

13:54 13.04.2021
Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

12:46 13.04.2021
Главы МИД стран G7 и Высокий представитель ЕС призвали РФ прекратить провокации и поддержали Украину - заявление

Главы МИД стран G7 и Высокий представитель ЕС призвали РФ прекратить провокации и поддержали Украину - заявление

11:17 13.04.2021
Эскалацией на востоке Украины РФ тестирует Запад – Зеленский

Эскалацией на востоке Украины РФ тестирует Запад – Зеленский

11:16 13.04.2021
США обеспокоены информацией о пытках журналиста "Радио Свобода" Есипенко в Крыму и призывают РФ освободить его

США обеспокоены информацией о пытках журналиста "Радио Свобода" Есипенко в Крыму и призывают РФ освободить его

10:11 13.04.2021
Зеленский и Кулеба поздравили мусульман с началом Рамадана

Зеленский и Кулеба поздравили мусульман с началом Рамадана

19:21 12.04.2021
Зеленский заявляет, что Украина готова к возможному вторжению войск РФ

Зеленский заявляет, что Украина готова к возможному вторжению войск РФ

19:16 12.04.2021
Киев призывает крымчан, которых принуждают служить в российской армии, сообщать об этом в соответствующие органы Украины

Киев призывает крымчан, которых принуждают служить в российской армии, сообщать об этом в соответствующие органы Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

Арестович: на заседании ТКГ в среду вряд ли будет подписано совместное заявление сторон о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

На Донбассе за последние сутки погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое бойцов ранены – штаб ООС

Рада приняла законы о защите валютных заемщиков

Байден в разговоре с Путиным призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом - Белый дом

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России в конфликте на востоке Украины

Готовность США работать над саммитом Путина с Байденом не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ - Белый дом

США и Британия заверили в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ

Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

ВМС ВСУ присоединились к главной планировочной конференции по организации многонациональных военных учений "Бриз-2021" в Болгарии

В Киеве создадут новый туристический маршрут вдоль реки Лыбедь

Арестович: на заседании ТКГ в среду вряд ли будет подписано совместное заявление сторон о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

Кулеба и Блинкен обсудили шаги для сдерживания агрессивных действий России

Рада намерена реформировать сеть лицеев в Украине

На Донбассе за последние сутки погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое бойцов ранены – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА