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21:03 13.04.2021

США и Британия заверили в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ

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США и Британия заверили в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в ходе встречи заверили секретаря СНБО Алексея Данилова в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ.

"Основательное обсуждение с секретарем СНБО Даниловым и послом Великобритании Симмонс. Мы вместе поддерживаем Украину, которая сталкивается с провокациями со стороны России", - говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.

 

Теги: #сша #украина #британия
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