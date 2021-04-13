США и Британия заверили в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ

Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в ходе встречи заверили секретаря СНБО Алексея Данилова в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ.

"Основательное обсуждение с секретарем СНБО Даниловым и послом Великобритании Симмонс. Мы вместе поддерживаем Украину, которая сталкивается с провокациями со стороны России", - говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.