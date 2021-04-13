Арестович: на заседании ТКГ в среду вряд ли будет подписано совместное заявление сторон о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, заявил, что сомневается в возможности подписания сторонами в рамках заседания контактной группы на уровне глав делегаций, которое пройдёт 14 апреля, текста совместного заявления о необходимости соблюдения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Сегодня на переговорах подгруппы по безопасности ничего нового, атмосфера прежняя. Россияне хотят, чтобы Украина легализовала так называемые "ДНР" и "ЛНР". Насчёт перспектив подписания завтра текста совместного заявления о необходимости соблюдения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе я очень сильно сомневаюсь. Ничего не будет", - заявил Арестович, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" итоги переговоров в рабочих подгруппах ТКГ во вторник.

"Политика – это всегда процедура. Россия, взяв на себя обязательство по очередному документу, и после, нарушив его, снова покажет себя как ненадёжного международного субъекта", - добавил спикер ТКГ, отвечая на вопрос, почему подписание указанного совместного заявления по соблюдению сторонами режима тишины на Донбассе является столько важным в настоящее время на переговорах ТКГ.

Как сообщалось, 26 марта четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и ещё двое получили ранение в результате снайперского обстрела со стороны российских наемников в районе населённого пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области.

Украинская делегация в ТКГ неоднократно созывала внеочередные заседания Трёхсторонней контактной группы в связи с эскалацией на Донбассе. В рамках предыдущего, которое состоялось 7 апреля, стороны переговоров согласились подтвердить свою приверженность необходимости соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины, однако документально также её не зафиксировали. Причиной стало нежелание России и ОРДЛО повторно подтверждать приверженность согласованным 22 июля 2020 года в ТКГ мерам по соблюдению режима тишины.