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16:24 13.04.2021

В Харьковской области 14 мая стартуют антитеррористические учения, которые продлятся до конца мая – СБУ

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В Харьковской области 14 мая стартуют антитеррористические учения, которые продлятся до конца мая – СБУ

В среду, 14 апреля, Служба безопасности Украины начнет многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области.

"Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, в учениях помимо Службы безопасности Украины, примут участия подразделения Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.

Абдула отметил, что органы местного самоуправления проинформированы о запланированных мероприятиях и оказывают полное содействие правоохранительным органам.

"Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - процитировал Абдула руководителя Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Харьковской области Романа Дудина.

В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, осмотра автомобилей. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"СБУ гарантирует, что тренировки будут проходить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - заверил Абдула.

Вместе с тем СБУ просит граждан обращать внимание на тех, кто проявляет необоснованный интерес к объектам инфраструктуры, органам власти и военным объектам.

"СБУ призывает граждан быть бдительными. Если в ваше поле зрения попали лица, проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, по электронной почте usbu_khr@ssu.gov.ua или другим удобным способом, или на телефон доверия СБУ 0800501482", - написал Абдула.

 

Теги: #учения #сбу #харьковская_область
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