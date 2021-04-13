НАТО поддерживает Украину не только на словах, но и на деле – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс поддерживает Украину в условиях агрессии со стороны РФ не только на словах, но и на деле.

Так генсек Альянка на пресс-конференции, которая состоялась по окончании заседания Комиссии Украина-НАТО во вторник в Брюсселе, отреагировал на вопрос, что бы он сказал на то, что все разговоры о поддержке и серьезной обеспокоенности являются только словами, которые можно игнорировать.

"Что мы видим с 2014 года (год начала российской агрессии – ИФ), так это то, что НАТО предоставляет значительную поддержку Украине различным образом. Мы выразили сильную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, союзники и НАТО предоставляют и практическую поддержку, мы помогаем строить институции в сфере безопасности и обороны, модернизировать Вооруженные силы. Союзники также предоставляют обучение, участие в совместных учениях, а также поддерживают другим образом", - констатировал он.

Столтенберг отметил, что НАТО и Украина развили "сильное партнерство", которое усилилось за последние годы также посредством предоставления Украине специального статуса партнера с расширенными возможностями. "Это важное партнерство, и оно демонстрирует ценность, которую НАТО придает партнерству с Украиной", - заверил генсек альянса.

Он напомнил, что у организации есть "очень ограниченное количество партнеров с расширенными возможностями – Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Австралия". "Теперь и Украина. Это – платформа, чтобы и дальше укреплять наше политическое и практическое сотрудничество, работать вместе. Это хорошо для Украины, и хорошо для союзников по Альянсу. Я приветствую обновленные обязательства и сильные сигналы важности тесного партнерства, которое демонстрируется посредством партнерства с расширенными возможностями", - добавил генсек альянса.

Кроме того, он напомнил и об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе и в Черном море большим количеством кораблей, увеличением визитов в порты".

"Союзники по НАТО также ответили увеличением готовности наших сил, мы также усилили наше присутствие в восточной части альянса, в Балтийском регионе. Все это было сделано как реакция на агрессивные действия России в отношении Украины. Это поддержка, которая демонстрирует не только слова, но и дела, и во время встречи сегодня мы также обсуждали, как и дальше можем усилить наше партнерство и демонстрировать поддержку Украине", - подытожил Столтенберг.