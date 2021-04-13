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11:16 13.04.2021

США обеспокоены информацией о пытках журналиста "Радио Свобода" Есипенко в Крыму и призывают РФ освободить его

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США обеспокоены информацией о пытках журналиста "Радио Свобода" Есипенко в Крыму и призывают РФ освободить его

Посольство США выражает обеспокоенность информацией о пытках силовиками РФ в отношении внештатного корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко во временно оккупированном Крыму.

"Обеспокоены сообщениями о пытках российской оккупационной власти в Крыму в отношении журналиста-фрилансера корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко, чтобы принудить его к признанию. Мы призываем его освободить, а Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму", сказано в сообщении посольства в Twitter.

Как сообщалось, гражданин Украины, внештатный корреспондент "Радио Свобода" Владислав Есипенко был задержан 10 марта во временно оккупированном Симферополе. Его обвиняют в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1. ст.223.1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов.

Решением т.н. "Киевского районного суда" г.Симферополь ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая 2021 года.

Пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко сообщила, что под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода", проект Крым.Реалии, на территории временно оккупированного полуострова Крым.

 

Теги: #крым #корреспондент #радио_свобода #посольство_сша
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