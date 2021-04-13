В Киеве отключили отопление в более чем 60% жилых домов - горадминистрация

В Киеве продолжается отключение централизованного отопления: по состоянию на 6:00 13 апреля отключено уже 62% (более 6 тысяч) жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные КП "Киевтеплоэнерго".

"Киевтеплоэнерго" начало отключать отопление в столичных многоэтажках с 12 апреля. Прекращение подачи теплоносителя происходит постепенно через разветвленность системы теплосетей. Ее общая протяженность - более 2,7 тыс. км. Для полного свертывания системы теплоснабжения необходимо около 5 дней.

Объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы, детсады) отключаются от подачи тепла по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

В Киевгорадминистрации отметили, что решение о завершении отопительного сезона принимается местными властями с учетом среднесуточной температуры - в течение трех суток подряд она должна превышать отметку +8 градусов по Цельсию.