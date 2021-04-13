События

07:44 13.04.2021

В Полтавской области спасатели обнаружили в реке тела трех человек

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В Полтавской области спасатели обнаружили в реке тела трех человек

 В Полтавской области спасатели обнаружили в реке Ворскла тела трех человек, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"11 апреля в 16:17 в Подольском районе м. Полтава на р. Ворскла, в результате опрокидывания резиновой лодки утонули 3 человека. 11 апреля в 18:00 из воды извлечены тела двух человек. 12 апреля в 11:40 найдено и извлечено тело третьего лица", - говорится в сообщении.

К поисковым работам привлекалось 24 человека и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек и 3 единицы техники.

Теги: #река #полтавская_область #тела #украина
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