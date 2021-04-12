События

20:17 12.04.2021

Турция продаст китайцам мост через Босфор

2 мин читать

Шесть китайских компаний планируют подписать соглашение о приобретении 51% оператора крупной турецкой автотрассы и третьего моста через пролив Босфор, сообщил в понедельник телеканал «Haber Turk».

Речь идет о продаже Северной окружной автодороги и моста имени Явуза Султана Селима, которые построил консорциум ICA. В него входили турецкая компания IC İctas İnsaat и итальянская Astaldi, которая впоследствии вышла из консорциума, передав свою долю акций турецкой стороне. Трасса проложена с юго-востока Стамбула до района Башакшехир в его юго-западной части через причерноморский север провинции Стамбул. Сумма сделки составит около 700 млн долларов.

Китайские компании создали фонд для реализации сделки. В него вошли China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway и Anhui Expressway. Переговоры начались еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса их не успели завершить. Сейчас, как отмечает «Хабер тюрк», стороны вышли на этап подписания договора, что подтвердили телеканалу близкие к IC İctas İnsaat источники.

Мост Явуза Султана Селима был открыт 26 августа 2016 года. По нему проложено восемь автомобильных полос по четыре в каждую из сторон и две железнодорожные линии. Общая стоимость работ с учетом инфраструктуры, компенсационного озеленения территории составила около шести млрд долларов. Проект предусматривал строительство подъездных трасс, которые и сформировали Северную окружную дорогу.

Проезд по трассе и мосту платный, в связи с чем владелец гарантирует новым участникам определенную загруженность и количество единиц транспорта, пользующегося именно этим маршрутом.

 

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники под видом украинских военных осуществили дистанционное минирование гражданского сектора поселка Зайцево - ОТГ "Север"

В мире семь недель подряд растет число случаев заражения COVID-19

Зеленский: если США видят Украину в НАТО, то должны помочь ее вступлению в Альянс не только на словах

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, погиб боец ВСУ

В Киеве начали отключать жилые дома от отопления - КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители открыли дело по факту нарушения карантинных ограничений из-за проведения дискотеки в винницком ресторане

В Великобритании выявили самый высокий с начала апреля прирост новых случаев COVID-19

Таран обсудил с министром обороны Канады ситуацию на украинско-российской границе, призвал мировое сообщество не допустить открытой агрессии РФ против Украины

США все еще обеспокоены перемещением войск РФ у границы с Украиной, наблюдали за ними на выходных - Белый дом

Украинская делегация в ОАЭ обсудила возможность поставки в нашу страну 5 млн доз COVID-вакцины Sinopharm

В Запорожье вводят локдаун из-за стремительного распространения коронавируса

В Полтавской области началась подготовка украинских кандидатов в состав миротворческого контингента ООН в ДР Конго

ЕС продлил на год и расширил санкции против Ирана

Российские наемники под видом украинских военных осуществили дистанционное минирование гражданского сектора поселка Зайцево - ОТГ "Север"

В мире семь недель подряд растет число случаев заражения COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА