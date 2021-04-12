Турция продаст китайцам мост через Босфор

Шесть китайских компаний планируют подписать соглашение о приобретении 51% оператора крупной турецкой автотрассы и третьего моста через пролив Босфор, сообщил в понедельник телеканал «Haber Turk».

Речь идет о продаже Северной окружной автодороги и моста имени Явуза Султана Селима, которые построил консорциум ICA. В него входили турецкая компания IC İctas İnsaat и итальянская Astaldi, которая впоследствии вышла из консорциума, передав свою долю акций турецкой стороне. Трасса проложена с юго-востока Стамбула до района Башакшехир в его юго-западной части через причерноморский север провинции Стамбул. Сумма сделки составит около 700 млн долларов.

Китайские компании создали фонд для реализации сделки. В него вошли China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway и Anhui Expressway. Переговоры начались еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса их не успели завершить. Сейчас, как отмечает «Хабер тюрк», стороны вышли на этап подписания договора, что подтвердили телеканалу близкие к IC İctas İnsaat источники.

Мост Явуза Султана Селима был открыт 26 августа 2016 года. По нему проложено восемь автомобильных полос по четыре в каждую из сторон и две железнодорожные линии. Общая стоимость работ с учетом инфраструктуры, компенсационного озеленения территории составила около шести млрд долларов. Проект предусматривал строительство подъездных трасс, которые и сформировали Северную окружную дорогу.

Проезд по трассе и мосту платный, в связи с чем владелец гарантирует новым участникам определенную загруженность и количество единиц транспорта, пользующегося именно этим маршрутом.