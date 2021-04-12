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19:33 12.04.2021

Россия ограничивает регулярные и чартерные рейсы в Турцию с 15 апреля до 1 июня - Голикова

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Россия ограничивает регулярные и чартерные рейсы в Турцию с 15 апреля до 1 июня - Голикова

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года", - сказала Голикова на брифинге в понедельник.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристических путевок также с 15 апреля по 1 июня.

Теги: #авиасообщение #турция #россия
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