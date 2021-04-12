События

16:35 12.04.2021

На Львовщине силовики обнаружили цех по изготовлению фальсифицированной водки

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На Львовщине силовики обнаружили цех по изготовлению фальсифицированной водки

Цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Яворовском районе Львовской области, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Жители Львова и области организовали работу подпольного цеха в жилом помещении одного из сел Яворовского района, где незаконно изготовляли фальсификат водки известных украинских марок ("Хортица", "Хлебный дар", "Гетьман" и др.) с поддельными марками акцизного налога", - указано в сообщении прокуратуры.

Поддельную водку продавали через торговые сети региона. По данным прокуратуры, они заработали таким образом до 4 млн грн.

Во время обысков в доме, где было организовано незаконное производство, изъяли грузовой микроавтобус, более 12 тысяч бутылок готовой водки, почти 5 тысяч поддельных акцизных марок и оборудование для изготовления фальсификата.

Мероприятия проводились прокуратурой и следователями следственного управления Главного управления Государственной фискальной службы Украины и сотрудники управления стратегических расследований Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Теги: #фальсификат #водка #львовская_область
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