На Львовщине силовики обнаружили цех по изготовлению фальсифицированной водки

Цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Яворовском районе Львовской области, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Жители Львова и области организовали работу подпольного цеха в жилом помещении одного из сел Яворовского района, где незаконно изготовляли фальсификат водки известных украинских марок ("Хортица", "Хлебный дар", "Гетьман" и др.) с поддельными марками акцизного налога", - указано в сообщении прокуратуры.

Поддельную водку продавали через торговые сети региона. По данным прокуратуры, они заработали таким образом до 4 млн грн.

Во время обысков в доме, где было организовано незаконное производство, изъяли грузовой микроавтобус, более 12 тысяч бутылок готовой водки, почти 5 тысяч поддельных акцизных марок и оборудование для изготовления фальсификата.

Мероприятия проводились прокуратурой и следователями следственного управления Главного управления Государственной фискальной службы Украины и сотрудники управления стратегических расследований Главного управления Национальной полиции во Львовской области.