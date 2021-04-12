Руководство "Сумыоблэнерго" уличено в коррупционной схеме вывода 80 млн грн

Топ-менеджмент АО "Сумыоблэнерго" вывел в тень через коррупционные схемы более 80 млн грн, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и обновление энергетической системы региона. "По итогам проверок, инициированных СБУ, установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом, из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн грн", - рассказали в спецслужбе.

Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица предприятия провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. "Проверяется информация, что через эту сделку топ-менеджмент вывел прибыли компании более чем 195 млн грн через подконтрольные коммерческие структуры", - сообщает СБУ.

В спецслужбе подчеркивают, что в настоящее время инициировали проверку информации о том, что убытки от сделок менеджмента компенсировались за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

В ходе обысков в рабочих кабинетах и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли "черную бухгалтерию" и документацию с доказательствами противоправной деятельности. В рамках открытого уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета подрядных организаций.