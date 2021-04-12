События

13:57 12.04.2021

Руководство "Сумыоблэнерго" уличено в коррупционной схеме вывода 80 млн грн

1 мин читать
Руководство "Сумыоблэнерго" уличено в коррупционной схеме вывода 80 млн грн

Топ-менеджмент АО "Сумыоблэнерго" вывел в тень через коррупционные схемы более 80 млн грн, сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и обновление энергетической системы региона. "По итогам проверок, инициированных СБУ, установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом, из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн грн", - рассказали в спецслужбе.

Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица предприятия провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. "Проверяется информация, что через эту сделку топ-менеджмент вывел прибыли компании более чем 195 млн грн через подконтрольные коммерческие структуры", - сообщает СБУ.

В спецслужбе подчеркивают, что в настоящее время инициировали проверку информации о том, что убытки от сделок менеджмента компенсировались за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

В ходе обысков в рабочих кабинетах и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли "черную бухгалтерию" и документацию с доказательствами противоправной деятельности. В рамках открытого уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета подрядных организаций.

Теги: #сбу #сумыоблэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:51 07.04.2021
"Европейская солидарность" требует от главы СБУ отчета, что делал спецназ СБУ на выборах в 87-м округе

"Европейская солидарность" требует от главы СБУ отчета, что делал спецназ СБУ на выборах в 87-м округе

17:07 07.04.2021
В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

18:19 06.04.2021
Правоохранители разоблачили схему присвоения сельскохозяйственных земель в нескольких областях Украины

Правоохранители разоблачили схему присвоения сельскохозяйственных земель в нескольких областях Украины

15:45 06.04.2021
Контрразведка СБУ в Харьковской области заблокировала канал поставки в РФ комплектующих к военной технике

Контрразведка СБУ в Харьковской области заблокировала канал поставки в РФ комплектующих к военной технике

17:22 05.04.2021
"Опора" ждет от СБУ разъяснений, какова была ее роль на выборах в округе №87

"Опора" ждет от СБУ разъяснений, какова была ее роль на выборах в округе №87

21:02 02.04.2021
СБУ продолжает системную борьбу с контрабандой в Украине – Баканов

СБУ продолжает системную борьбу с контрабандой в Украине – Баканов

18:47 02.04.2021
СБУ раскрыла схему по незаконному присвоению денег украинских инвесторов через фейкового международного брокера

СБУ раскрыла схему по незаконному присвоению денег украинских инвесторов через фейкового международного брокера

14:52 02.04.2021
СБУ задержала террориста "ЛНР", причастного к подрыву моста через реку Северский Донец

СБУ задержала террориста "ЛНР", причастного к подрыву моста через реку Северский Донец

11:21 02.04.2021
СБУ раскрыла сеть интернет-агитаторов, призывающих к нарушению территориальной целостности Украины

СБУ раскрыла сеть интернет-агитаторов, призывающих к нарушению территориальной целостности Украины

18:02 01.04.2021
Чиновники Госгеокадастра незаконно вывели из госсобственности 700 тыс. га с/х земель из-за пробелов в кадастре и системе "Докпроф"

Чиновники Госгеокадастра незаконно вывели из госсобственности 700 тыс. га с/х земель из-за пробелов в кадастре и системе "Докпроф"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

По запросу Украины состоится внеочередное заседание Украина-НАТО для обсуждения обострения на границе с РФ – МИД

В зоне проведения ООС в результате обстрела погиб украинский военнослужащий

Комиссия ТЭБ и ЧС 14 апреля примет решение относительно карантинных ограничений в Киеве - мэр

Министр культуры хочет знать, кто разрешил снести здание купца Уткина

В Украине за сутки зафиксировано 7856 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5355 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин разрешил лучшим иностранным вузам открыть филиалы в Украине

Минкультуры и ГКАУ объявили о всеукраинской акции ко Дню космонавтики

Старшеклассники в Греции после 5 месяцев перерыва вышли в школы с условием обязательного теста на COVID-19

В Киеве задержали наркоторговцев с партией веществ на сумму около 11 млн грн

Польский суд решил не продлевать срок содержания под стражей экс-главы "Укравтодора" Новака

Столовая Рады пока работать не будет

ГАРТ и Минкультуры проводят общественное обсуждение проекта концепции госпрограммы "Путешествуй по Украине"

Турция планирует ввести новые антиковидные ограничения

Суд не отменял протокол избиркома об установлении итогов голосования на округе №87 - Корниенко

Зеленский в День космонавтики отметил необходимость способствовать разработке спутника "Сич-2-1"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА