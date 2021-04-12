ГАРТ и Минкультуры проводят общественное обсуждение проекта концепции госпрограммы "Путешествуй по Украине"

Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) совместно с Министерством культуры и информационной политики открыли прием предложений к проекту концепции государственной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма "Путешествуй по Украине".

"В рамках проекта предлагается определить приоритетные цели, куда будут направлены усилия и средства государства для улучшения балла и позиции Украины в туристическом рейтинге The Travel&Tourism Competitiveness Index", – указано в сообщении ГАРТ.

Программа направлена на увеличение туристических потоков в Украину, создание дополнительных услуг, новых рабочих мест. Кроме того, предусматривается восстановление и развитие инфраструктуры вокруг туристических магнитов.

Предложения принимаются до 23 апреля.