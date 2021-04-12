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03:04 12.04.2021

На Буковине выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 168 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 388 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье вечером инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 11 апреля, выздоровело 388 человек, 53 504 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 73 864 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 509 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

 

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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