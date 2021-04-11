События

21:56 11.04.2021

Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь членству в альянсе – Шмыгаль

1 мин читать
Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь членству в альянсе – Шмыгаль

Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Согласно исследованию центра "Новая Европа", Украина ввела уже 292 стандарта и руководящие документы НАТО, или 19% сделок по стандартизации. Причем треть из них внедрены за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе", - написал Шмыгаль на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Он отметил, что запуск такой системы на этой неделе представила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО - это единственный путь к завершению войны на востоке Украины", - подытожил Шмыгаль.

Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/306879624212581

Теги: #украина #нато #стандарты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:47 11.04.2021
До конца года перед Минздравом стоит задача сделать 47 млн. COVID-прививок – Ляшко

До конца года перед Минздравом стоит задача сделать 47 млн. COVID-прививок – Ляшко

00:47 11.04.2021
Грузия решила вернуть отозванного почти год назад посла в Украину

Грузия решила вернуть отозванного почти год назад посла в Украину

21:11 10.04.2021
Президент Турции высказался за урегулирование ситуации на Донбассе через диалог

Президент Турции высказался за урегулирование ситуации на Донбассе через диалог

21:02 10.04.2021
Украина и Турция подписали межправительственное соглашение о жилищном строительстве для крымских татар – Зеленский

Украина и Турция подписали межправительственное соглашение о жилищном строительстве для крымских татар – Зеленский

20:19 10.04.2021
Глава МИД Беларуси считает, что Киев не желает соблюдать минские договорённости

Глава МИД Беларуси считает, что Киев не желает соблюдать минские договорённости

11:16 10.04.2021
Теплая, сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

Теплая, сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

09:09 10.04.2021
Штаб ООС сообщил о ранении бойца на Донбассе за прошлые сутки

Штаб ООС сообщил о ранении бойца на Донбассе за прошлые сутки

08:27 10.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 17 463 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10 722 человек

В Украине за сутки зафиксировано 17 463 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 10 722 человек

07:07 10.04.2021
Закарпатская область может следующей выйти из "красной" зоны

Закарпатская область может следующей выйти из "красной" зоны

05:37 10.04.2021
Хомчак вакцинировался от COVID-19

Хомчак вакцинировался от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

В "красной зоне" эпидопасности половина областей Украины и Киев - Минздрав

Пресс-секретарь президента РФ исключает возможность войны с Украиной

Президент Украины почтил память жертв нацистских концлагерей

В Украине за сутки зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 5 034 человека – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК Кыргызстана подведет итоги референдума о Конституции в течение 15 дней

Боррель: возращение к миру в Мьянме затрудняет геополитическая конкуренция

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Конституционный референдум в Кыргызстане состоялся - вице-премьер Кармышаков

Женские ассоциации потребовали отставки главы Евросовета после протокольного инцидента в Анкаре

Китай на начальном этапе пандемии COVID-19 не смог предоставить полный доступ к информации о происходящем - Блинкен

Власти Харькова просят льготников воздержаться от поездок в общественном транспорте в часы пик в связи с ситуацией с COVID-19

В "красной зоне" эпидопасности половина областей Украины и Киев - Минздрав

В Киеве за сутки 697 человек заболели Covid-19, 42 умерли, 236 выздоровели – мэр

В Индии на фоне роста заболеваемости COVID-19 запретили экспорт лекарства ремдесивир

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА