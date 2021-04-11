ЦИК Кыргызстана подведет итоги референдума о Конституции в течение 15 дней

ЦИК Кыргызстана планирует подвести итоги голосования на референдуме по новой Конституции в течение 10-15 дней, сообщила глава Центризбиркома страны Нуржан Шайлдабекова на брифинге в воскресенье.

"По закону итоги голосования на референдуме необходимо подвести в срок не более 35 дней со дня голосования. Мы надеемся завершить процедуру быстрее", - сказала Шайлдабекова.

По ее словам, как показывает практика проведения последних выборов и референдумов, подведение итогов занимает 10-15 дней.

"Благодаря новым технологиям мы можем подвести итоги голосования в течение 10-15 дней. За это время мы успеем рассмотреть все жалобы и определить итоги голосования", - отметила Шайлдабекова.

Согласно предварительным данным ЦИК, явка избирателей на референдуме превысила 36%. После обработки более 95% протоколов, поступающих с автоматически считывающих урн, 79,24% избирателей или более 1 млн граждан Кыргызстана проголосовали за принятие новой редакции Конституции. 13,66% или 181 тыс. проголосовали против.

В Кыргызстане в воскресенье прошел референдум по принятию новой редакции Конституции, которая предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления и ряд других изменений, связанных с организацией системы власти в республике.

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы.