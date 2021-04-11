Более 180 млн доз вакцин от COVID-19 введено в Соединенных Штатах

По состоянию на субботу в США в процессе кампании вакцинации населению введено 183 млн 467 тыс. 709 доз вакцин от коронавируса, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

При этом 117 млн 142 тыс. 879 человек получили, по крайней мере, одну дозу, в то время как 70 млн 692 тыс. 645 человек были вакцинированы полностью.

Всего в стране на субботу было распределено 237 млн 791 тыс. 735 доз вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech, а также одноразовой вакцины Johnson & Johnson.

По данным Центров на 9 апреля, в США была введена 178 млн 837 тыс. 781 доза вакцин из распределенных 233 млн 591 тыс. 955 доз.