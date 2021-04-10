События

19:33 10.04.2021

Похороны супруга британской королевы пройдут через неделю

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Похороны супруга британской королевы пройдут через неделю

Церемония похорон принца Филиппа, супруга британской королевы Елизаветы II, состоится 17 апреля в 15:00 местного времени (17:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия в Виндзоре, объявил в субботу Букингемский дворец.

Похоронам будет предшествовать траур, во время которого королева не будет принимать участия в общественных и частных мероприятиях, а также давать согласие на законы.

По воле усопшего гроб с его телом не будет выставлен для прощания. Кроме того, похороны будут носить королевский, а не государственный статус - на церемонию соберутся лишь представители королевской фамилии.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц - самый долгий период, на который супруг королевы когда-либо был госпитализирован.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшение здоровья.

Теги: #великобритания #супруг #королева #похороны
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