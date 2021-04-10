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17:39 10.04.2021

Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в дома престарелых и сотрудникам ГСЧС – Ляшко

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Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в дома престарелых и сотрудникам ГСЧС – Ляшко

Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые прибудут в Украину на следующей неделе в рамках механизма COVAX, поступят в дома престарелых и сотрудникам ГСЧС.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, во время логистики первой партии вакцины Pfizer будет опробована рекомендация производителя относительно развозки этой вакцины в транспортных контейнерах с сухим льдом.

"Сейчас Pfizer пересмотрел (рекомендации по хранению - ИФ): вакцина выезжает в транспортном контейнере с сухим льдом и в нем она при температуре +2-8 может лежать месяц. Главное - менять сухой лед. Стандарт этой процедуры прописан, отработано это с UNICEF, Pfizer и логистом. При прилете вакцины Pfizer мы отработаем именно этот механизм", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что в настоящее время в Украине есть мощности для одномоментного хранения до 600 тыс. доз вакцины Pfizer, требующей хранения при температуре ниже -70° С, однако задействованные в логистике компании заявили о готовности увеличить складские мощности в случае необходимости.

Ляшко сообщил, что в настоящее время Минздрав ожидает от британского закупочного агентства Crown Agents информцаию относительно графика поставок 10 млн доз законтрактованной вакцины Pfizer.

 

Теги: #вакцина #pfizer
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