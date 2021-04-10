В странах Балтии четвертый день подряд наблюдается снижение суточного прироста заболевших COVID-19

В странах Балтии за прошедшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 300 новых случаев коронавируса, из которых 995 зафиксировано в Литве, 639 - в Эстонии и 666 - в Латвии.

В Эстонии за минувшие сутки были проанализированы 5 тыс. 339 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 639 или 12% от общего числа суточных тестов, сообщил в субботу департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 113 тыс. 736 случаев заражения COVID-19.

Умерли за сутки 14 человек. Всего скончались от коронавируса 1 тыс. 20 человек, выздоровели - 94 тыс. 206.

Средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 827,7 случаев, доля первичных позитивных тестов - 16,2%.

Из 1,3 млн численности населения введена как минимум одна доза вакцины 257 тыс. 837 жителям, курс вакцинации завершен у 74 тыс. 370 человек.

В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 995 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщает в субботу новостной портал Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики.

По его данным, за последние 14 дней средний уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. человек составил 422,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней - 7,6%. За весь период пандемии в Литве зарегистрировано 225 тыс. 308 случаев заболевания.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 666 новых случаев COVID-19, сообщает в субботу агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

Скончались пять человек с коронавирусом. За все время пандемии в Латвии умерли 1 тыс. 986 инфицированных коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 107 тыс. 240 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 342 случая на 100 тыс. населения. По подсчетам агентства BNS, за последние две недели коронавирусом в стране заболели 6 тыс. 524 человека.

На данный момент первую прививку от COVID-19 в Эстонии получил уже 21% взрослого населения, что является четвертым показателем среди стран Европейского Союза.

В Литве первую дозу вакцины получили 15,2% взрослого населения, в Латвии - 7,8% взрослого населения страны, что по-прежнему является вторым самым низким показателем среди стран ЕС и Европейской экономической зоны, свидетельствуют переданные агентству BNS данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Последнее место в этом списке занимает Болгария, где первую дозу вакцины получили 7% взрослого населения. Наибольшая часть населения первую дозу вакцины от COVID-19 получила на Мальте - 30,6%. В Венгрии этот показатель составляет 29,2%, а в Финляндии - 21,8%.