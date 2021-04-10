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12:11 10.04.2021

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

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Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области с 11 апреля, регион переходит в "желтую"

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в субботу вывела Закарпатскую область из "красной" зоны эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам (заседания) Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Telegram-канале.

Теги: #эпидемситуация #закарпатская_область #зона
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