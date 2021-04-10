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08:02 10.04.2021

С начала текущих суток российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

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С начала текущих суток российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

С начала текущих суток российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00, 10 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Так, недалеко от н.п. Майорское наемники открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме того, за минувшие сутки, 9 апреля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны наемников, из которых 6 обстрелов и одно дистанционное минирование минами ПОМ-2.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку поселков Пески и Водяное на Приазовье наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки захватчики обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от н.п. Луганское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один боец Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение и его госпитализировали в военный госпиталь, где оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Также в направлении н.п. Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - подчеркнули в штабе ОС. 

Теги: #оос #сводка #украина
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