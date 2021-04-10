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07:24 10.04.2021

Число инфицированных COVID-19 во Франции с начала пандемии превысило 5-миллионный рубеж

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Число инфицированных COVID-19 во Франции с начала пандемии превысило 5-миллионный рубеж

По данным американского университета Джонса Хопкинса на 03:30 субботы во Франции число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 5 млн 314 человек, зарегистрировано более 98,3 тыс. смертельных случаев, связанных с инфекцией.

По сообщению медицинских властей, за минувшие сутки в стране выявлено более 41 тыс. новых заболевших, скончался 301 человек.

В ходе кампании вакцинации населения первая доза препарата от коронавируса введена более чем 10 млн человек, обе дозы получили 3,6 млн.

Теги: #коронавирус #франция #распространение
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