В Донецкой области за неделю из-за нарушений закрыли девять АЗС - обладминистрация

Деятельность девяти автозаправочных станций прекращена в Донецкой области по результатам проверки субъектов хозяйствования, которые занимаются торговлей, хранением и транспортировкой горючего, сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации в пятницу.

"В течение недели участниками межведомственной региональной группы по борьбе с нелегальным оборотом и розничной торговлей горючим было совершено около 50 проверок АЗС и мест хранения горючего. По результатам проверок приостановлена деятельность 9 АЗС, осуществлявших хозяйственную деятельность с нарушениями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, составлены пять административных протоколов по ч.1 ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (проведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации). На четырех АЗС изъято 37 тыс. тонн горючего. При этом работа в этом направлении продолжается.