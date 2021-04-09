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19:52 09.04.2021

На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

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На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

Национальная полиция Украины в пятницу, 9 апреля, с 11:00 проводит следственные действия на территории Труханового острова в Киеве в рамках расследования дела о самовольном захвате земельного участка.

"Во время осмотра территории, зданий и сооружений, которые на ней расположены, сотрудники столичного благоустройства демонтируют самовольно установленный ограждающий забор. В дальнейшем все сооружения, которые незаконно построили, подлежат сносу, а самовольно занятый участок должен быть возвращен в муниципальную собственность Киева", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительно полученных данным, участок на Трухановом острове площадью 1 га был незаконно захвачен, после чего на нем была обустроена база для одной из охранных фирм. При этом по периметру участка возвели забор вдоль прибрежно-защитной полосы, тем самым заблокировав гражданам свободный доступ на территорию острова и в береговой линии.

Как установило следствие, органы местного самоуправления не принимали никаких решений о передаче этого земельного участка в собственность или аренду. Кроме того, не выдавались и не регистрировались документы, предоставляющие право на выполнение подготовительных, строительных работ и подтверждающие готовность к эксплуатации объектов строительства на этом участке.

Кроме того, территория Труханового острова имеет статус ландшафтного заказника местного значения и охраняется законом.

Объект осматривают следователи полиции Киева, сотрудники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции и сотрудники местной прокуратуры с участием специалистов Киевской горгосадминистрации, экоинспекции и Госгеокадастра.

Отмечается, что осмотр этой территории происходит в рамках досудебного расследования по постановлению судьи Подольского районного суда города Киева. Проведение данного следственного действия необходимо для сбора полной доказательной базы в уголовном производстве. Все процессуальные действия проводятся по согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева.

Как уточнил агентству информированный источник, фирму, которая проходит по делу о самовольном захвате земельного участка, связывают с народным депутатом (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктором Медведчуком.

По данным СМИ, речь идет об охранной фирме "Шторм", которая занимается охраной лидеров партии "ОПЗЖ".

Теги: #киев #обыск #труханов
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