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19:12 09.04.2021

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковскую область, а в Харьковской пока что прекращать не будет – Криклий

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"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковскую область, а в Харьковской пока что прекращать не будет – Криклий

АО "Укрзализныця" (УЗ) возобновляет продажу железнодорожных билетов в Ивано-Франковскую область в связи с отнесением ее к "желтой" зоны противоэпидемических мер с 10 апреля, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Высадка/посадка пассажиров на станциях Ивано-Франковской области также будет разрешена", - написал Криклий в своем Телеграм-канале в пятницу.

При этом он отметил, что продажа билетов на поезда дальнего следования в Харьковской области пока что ограничиваться не будет, однако такое решение может быть принято на следующей неделе ввиду решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении области к "красной" зоне эпидемической опасности.

"В течение недели вместе с Мининфраструктуры и Минздравом Укрзализныця подаст предложения по организации перевозок в регионе. До того поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будет ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - написал министр.

По словам Криклия, в "красной" зоне для поездов дальнего следования остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области, однако положительная динамика в последней позволяет ожидать ее выхода из "красной" зоны в ближайшие дни.

Как сообщалось, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 и соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия вводятся на территории Харьковской области с 11 апреля и отменяются на территории Ивано-Франковской области с 10 апреля.

Теги: #карантин #укрзализныця
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