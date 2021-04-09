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19:10 09.04.2021

Во Львовской области двух юношей приговорили к 12 и 8 годам лишения свободы за убийство двух бездомных

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Во Львовской области двух юношей приговорили к 12 и 8 годам лишения свободы за убийство двух бездомных

Двух юношей во Львовской области суд приговорил к 12 годам и двум месяцам и 8 годам и двум месяцам лишения свободы за убийство двух бездомных, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Суд поддержал обоснованную позицию прокуроров Галицкой окружной прокуратуры, признал обвиняемых виновными и назначил наказание: старшему – 12 лет и 2 месяца лишения свободы, а младшему – 8 лет и 2 месяца лишения свободы", – указано в сообщении.

В сентябре минувшего года 18-летний студент профессионального училища и 17-летний школьник на протяжении трех дней издевались над двумя бездомными в заброшенном здании во Львове. Они избивали их, поливали моторным маслом и посыпали сухой строительной смесью. Все это юноши снимали на видео.

В результате издевательств 70-летний мужчина умер на месте преступления, а 64-летний – через несколько дней в больнице.

Злоумышленники отняли у жертв документы и банковские карты, с которых сняли 2 тысячи грн.

Теги: #бездомные #приговор #убийство
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