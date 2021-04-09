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16:27 09.04.2021

Шмыгаль предложил Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА, если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19

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Шмыгаль предложил Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА, если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил мэру Киева Виталию Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), если ему недостаточно полномочий городского головы и главы КГГА для борьбы с COVID-19.

"Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти, мы готовы к сотрудничеству. Если ее цель - не политический пиар. Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является главой городской администрации, другое мнение ... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - написал Шмыгаль в социальной сети Facebook в пятницу

Премьер отметил, что на сегодня город Киев остается в "красной" зоне, но в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мероприятиями, которые предусматривает "красный" уровень опасности, столица сможет быстро пройти "ковидный пик".

"Именно на этом должен сегодня сосредоточиться городские власти Киева. Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что от того, как каждая отдельная область или город справляются с эпидемиологическими угрозами, зависит как эпидемическая, так и экономическая ситуация в стране.

"Хочу отметить, что в некоторых регионах после введения Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуации с распространением коронавируса выровнялась. Например, сегодня из "красной" зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - заявил он.

Ранее в пятницу, Кличко призвал Кабинет министров Украины ввести на территории всей страны жесткий общенациональный карантин.

 

Теги: #кличко #коронавирус #шмыгаль
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