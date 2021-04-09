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16:02 09.04.2021

Наложен арест на яхту Медведчука, нарушившую порядок въезда/выезда в Крым - СБУ

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Наложен арест на яхту Медведчука, нарушившую порядок въезда/выезда в Крым - СБУ

Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры АР Крым наложил арест на украинское судно-нарушитель порядка въезда/выезда на оккупированный полуостров – яхту, принадлежащую народному депутату (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктору Медведчуку.

"По ходатайству прокуратуры автономии и следственного управления ГУ СБУ в АР Крым Херсонский городской суд наложил арест на украинское судно "РОМАНС 1", которое нарушило порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Крыма.

По информации прокуратуры, экипаж судна после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории Крыма и Симферополя, в октябре 2017 года осуществил незаконный заход в закрытые порты "Ялта" и "Симферополь".

Как сообщил агентству информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о судне, которое принадлежит народному депутату (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктору Медведчуку.

Позже СБУ на официальном сайте подтвердило информацию о том, что арестованное судно принадлежит Медведчуку. "По материалам СБУ суд арестовал яхту, которая принадлежит Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.

В сообщении уточняется, что порт прописки судна – Херсон, следователи СБУ задокументировали неоднократное нарушение экипажем частного судна порядка въезда на оккупированную территорию.

В прокуратуре Крыма напоминают, что прокуратура АР Крым и города Севастополь осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию (ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

"Нахождение судов в закрытых морских портах на территории оккупированного полуострова квалифицируется ка действие, которые подрывает суверенитет Украины и нарушает нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность собственников судов, операторов и капитанов", - отмечают в прокуратуре.

В настоящее время, по данным прокуратуры АР Крым, в рамках указанного уголовного производства наложен арест на 51 судно-нарушитель.

Теги: #крым #судно #медведчук #санкции
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